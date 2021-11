Ook GPS voor Merrald en Don Olymbrio

De kersverse combinatie Blue Hors Don Olymbrio en zijn Deense amazone Nanna Skodborg Merrald doen goede zaken op het 3* concours in eigen huis. In de GPS werden de twee zondag unaniem eerste, met een score van 75,957%.

Het duo had vrijdag ook al hun debuut in de Grand Prix gewonnen. Skodborg Merrald heeft de teugels overgenomen van haar collega Agnete Kirk Thinggaard, die de Jazz-zoon alleen één keer in januari 2020 uitbracht. Daarvoor reed Daniel Bachmann Andersen de hengst.

Rath tweede

De tweede plaats was, ook unaniem, voor Matthias Alexander Rath met Destacado Frh (v. Desperados). De Deense Charlotte Heering tekende met Bufranco (v. Negro) voor plaats drie. De Nederlandse Floor van Kempen werd zevende. Zij reed met Geronimo (v. Bordeaux) naar een score van 67,042%.

