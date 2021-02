Ook in kür podiumplaatsen voor Nederlandse amazones

Op het internationale dressuurconcours in Le Mans, waren er opnieuw podiumplaatsen voor de Nederlandse dressuurjeugd. Jill Kempes scoorde 74,383% en de tweede plek bij de pony's met Next Black Magic. Bij de junioren werd Aniek van Dulst derde met Henderson dankzij een score van 70,25%.

De Children hadden een kleine rubriek waarin er winst was voor Dominique van Dalsen met Westerhuis Ferguson in 68,727%. Jessica Nesselaar zat daar net achter met Cream on Top. Zij kregen 68,139% voor hun kür.

Oostenrijk en Duitsland

Bij de pony’s ging de winst naar de Duitse Antonia Roth met Daily Pleasure WE. Zij scoorden 74,675%. De juniorenproef werd gewonnen door de Oostenrijker Paul Jöbstl met Dunkelbunt, die 70,725% voor zijn kür kreeg.

Alle uitslagen

Bron: Horses.nl