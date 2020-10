Ook Inter I voor Straight Horse Ascenzione en Langehanenberg

Met ruim 76% won Helen Langehanenberg gisteren in Aarhus/Vilhelmsborg de Prix St.George met de Deense merrie Straight Horse Ascenzione. Vanmorgen was het in de Inter I weer raak. Opnieuw kwam het percentage boven de 76% en opnieuw was de Duitse topamazone de beste in de Lichte Tour met de volle zus van Sezuan.