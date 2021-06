Ook Kristy Oatley ziet af van deelname Spelen in Tokio

Kristy Oatley is de derde Australische die af ziet van deelname aan de Olympische Spelen in Tokio. Net als haar nicht Lyndal Oatley en Lone Jörgensen geeft de in Duitsland woonachtige Oatley aan dat de situatie rond de Covid-epidemie haar tot het besluit heeft doen komen. Bovendien zit haar dochter Rose in het selectietraject voor het EK voor pony's met het Duitse dressuurteam.

Kristy Oatley kwam al vier keer voor Australië uit op de Olympische Spelen. Nu had de amazone zich weer gekwalificeerd met de zeventienjarige Du Soleil (v. De Niro) waarmee ze ook op de Spelen in Rio was. Met de zoon van De Niro nam Oatley ook deel aan de WEG in Tryon en de wereldbekerfinale in Omaha in 2017.

‘Prioriteit bij mijn kinderen’

Niet alleen de Covid-pandemie houd Oatley tegen om naar Tokio te gaan, ook de ponycarrière van haar dochter Rose heeft voorrang. “Als moeder is mijn prioriteit altijd mijn kinderen, en mijn dochter Rose streeft momenteel haar doel na om geselecteerd te worden voor de Europese kampioenschappen in augustus”, aldus Kristy Oatley. “Ik ben vastbesloten om Rose te steunen bij het bereiken van haar dromen in de dressuurarena en ik neem daarom de tijd om samen met haar, en mijn gezin, te genieten van de reis.”

De drie overgebleven Australische combinaties met kwalificatiescores zijn de in Duitsland woonachtige Simone Pearce met Destano en Amandori, Mary Hanna met Calanta en Syriana en Kelly Layne met Samhitas.

