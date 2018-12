Ook LT-kür Mechelen voor Heuitink: ‘Gefocust op mijn eigen ding’

Joyce Heutink zet haar internationale zegereeks voort door vanmorgen met Gaudi Vita de Lichte Tour-kür op muziek in Mechelen te winnen. Gisteren was het al een unanieme overwinning in de Prix St.Georges, vanmorgen in de kür stond de amazone ruim twee procent los van haar concurrenten. Danielle Heijkoop reed zich in de prijzen met Damirez (v. Sandro Hit), ze werd vijfde.

De kür van Joyce Heuitink begon met een ijzersterk galopgedeelte van de haar Apache-zoon Gaudi Vita. Het eerste uitstrekken was imponerend. Helaas sloop er een foutje in de wisselserie om de twee passen, maar in de reservelijn werd de fout weer helemaal goed gemaakt. De jury had er 77.675% voor over, alleen het Belgische jurylid Olivier Smeets plaatste Heuitink als tweede, de andere vier hadden de bondscoach van de Para’s ruim op kop.

Verwimp en Vandenberghe wisselen stuivertje

Met 74.975% kwam Jorinde Verwimp op de tweede plaats met de achtjarige BWP’er Kastar Hof ter Zeedycke d’12 (v. Gameboy D’10). Verwimp bleef haar landgenote Thibault Vandenberghe maar net voor. Vandenberghe, in de PSG nog tweede met de elegante Santiago Song (v. Sir Donnerhall), kreeg nu 74.850%. Het jurylid Smeets zag hem als beste in de kür. Danielle Heijkoop werd vijfde op Damirez met 71.275%.

‘Wel even improviseren’

“Het liep eerst in en toen weer uit, maar dat gaf gelukkig niks. Ik heb gefocust op mijn eigen ding, maar omdat ik altijd vrij kort losrijd was het wel even improviseren”, aldus Joyce Heuitink na afloop. “Wat dan superfijn is, is dat hij voor het eerst in zo’n accommodatie loopt, en vandaag ook met zoveel mensen, muziek en de hele rataplan, en dat hij dan ook gewoon super braaf is. Hij doet echt helemaal niks.”

Heuitink vervolgt: “Gisteren liep hij gewoon fijn, foutloos. Vandaag had ik een fout in mijn tweeërs, die gingen helemaal mis. Die heb ik over kunnen doen, op wat eigenlijk mijn uitgestrekte galop-lijn was, maar daar had ik er gelukkig twee van, dus ik had een reservelijn. Gaudi bleef er fijn aan trekken en wordt niet super heet.”

Verkeerde muziek

‘Het eerst in- en toen uitlopen’, waar Heuitink het over had, kwam omdat het programma eerst best inliep. Maar toen van Laureen Poncelet de verkeerde muziek gestart werd, en het best even duurde voordat ze de goede muziek te pakken hadden, liep het toch weer uit.

Klik hier voor de uitslag.

Bron Horses.nl