Ook rubriek voor vierjarige paarden op WK Ermelo

Het programma van de World Breeding Dressage Championships for Young Horses in Ermelo kent een paar extra rubrieken, die we vorig jaar in Verden niet zagen. Naast het WK voor de vijf-, zes- en zevenjarige dressuurpaarden, zullen ook vierjarige talenten hun entree maken in de ring. Voor Grand Prix-combinaties is er een CDI3* uitgeschreven.

De separate rubriek voor vierjarige dressuurpaarden heeft een open inschrijving. Donderdag 8 september wordt de kwalificatie verreden in de hoofdpiste. De beste tien combinaties worden uitgenodigd voor de finale in de hoofdpiste op zaterdag 10 september, terwijl de overige deelnemers terug mogen komen voor de kleine finale in piste 2 op vrijdag 9 september.

CDI3*

In het CDI3* van Ermelo rijden de deelnemers een Grand Prixproef in de kwalificatiewedstrijd op zaterdag 10 september in piste 2. De finale vindt plaats op zondag 11 september, waar de beste combinaties strijden in de Grand Prix Kür op muziek in de hoofdpiste. De Grand Prix Special wordt gereden in piste 2.

Bron: KNHS