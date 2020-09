Ook Schmidt en Escolar niet van start op Duitse kampioenschappen

Het Duitse kampioenschap voor de dressuurruiters opent vandaag in Balve met de Grand Prix. Vorige week werd bekend dat Isabell Weth, Dorothee Schneider en Sönke Rothenberger hun toppaarden thuis lieten. Gisteren zei ook Hubertus Schmidt af. In een persbericht liet hij weten dat de Westfaalse hengst Escolar voor korte tijd uitgeschakeld is.