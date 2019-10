Ook wereldbeker kür in Zakrzów voor Anne Meulendijks

Anne Meulendijks heeft haar eerste wereldbekerpunten voor dit nieuwe seizoen te pakken. Met haar veertienjarige MDH Avanti N.O.P. (United x Farrington) won ze vanmorgen in het Poolse Zakrzów de kür op muziek met 79.48%. Gisteren was de amazone ook al de beste in de Grand Prix. Voor Tommie Visser was er opnieuw een derde plaats met Chuppy Checker CL (Osmium x Balzflug).