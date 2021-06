Oostenrijk maakt dressuurteam Tokio bekend

Op het CDI4* in Achleiten werden vrijdag de teamplaatsen voor de Olympische Spelen in Tokio verdeeld. Victoria Max-Theurer won met haar hengst Abegglen (v. Ampere) de kür op muziek met 72,696 %. Daarmee veroverde ze een plaats in het landenteam. Florian Bacher en Fidertraum (v. Fidertanz), die vrijdag 72,674 % reed en derde werd in de Special gaat ook mee.

De derde teamruiter is Christian Schumach op Te Quiero (v. Totilas), hij reed naar 70,391 % in de GPS. De reservecombinatie voor Oostenrijk wordt Astrid Neumayer met Zap Zap. Tweede reserve is Belinda Weinbauer met Fustanella.

Bron: St-Georg / Horses.nl