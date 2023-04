Opnieuw eerste plaats en PR voor Jayda Vermeer in Tolbert

De dertienjarige Jayda Vermeer is bij de Children goed op dreef met haar Kendrick (v. Eye Catcher). Na een geslaagd internationaal debuut vorige week in Sint-Truiden en een eerste plek gisteren in Tolbert, voegde ze daar zojuist een eerste plek in de teamtest aan toe. Met verve, want er verscheen weer een PB achter de score van 78.200%.

Van de juryleden kreeg Jayda Vermeer mooie punten. 84% van de juryleden bij B die ruim boven de 8 gaven voor houding en zit, effect van de hulpen, precisie en algemene indruk. Het jurylid bij C gaf Vermeer en de Eye Catcher-zoon Kendrick 72.40% voor de proef. Het totaal kwam uit op 78.20%.

Eliev Verstappen werd net als gisteren tweede met children-multikampioen Happy Feet (v. Tuschinski). De amazone scoorde 73.05%, 67.60% bij C en 78.50% bij B. Net als Eliev Verstappen debuteerde ook Esmae Niessen in Tolbert internationaal. Met Dadona Diva (v. Lauries Crusador) kreeg de amazone in de teamtest 72.15%, goed voor de zesde plaats.

Klik hier voor de uitslag.

Bron Horses.nl