Opnieuw goud voor Floor Kulik

Nadat Floor Kulik met Remito's Leutseveld’s Mila vorig jaar op de Hippiade de titel won in de klasse L2 categorie A/B was het vandaag opnieuw raak. In de klasse M1/M2 categorie A/B reed de amazone uit Oude-Tonge haar pony naar 69,556% en mocht daarmee de hoogste trede van het podium beklimmen en de medaille, sjerp en prijzen van Agradi in ontvangst nemen. Florence Wind won zilver en het brons was voor Pip Fredrikze.

“Het ging heel goed, vooral het uitstrekken. Dat is echt een hoogtepunt van Mila”, vertelt de stralende kampioene die haar tweede gouden KNHS-medaille op rij won. De 10-jarige amazone blijft er bescheiden onder. “Het voelt heel fijn.”

20 jaar maar nog heel fit

Floor vormt bijna drie jaar een combinatie met Remito’s Leutseveld’s Mila, die nu 20 jaar is. “Mila is hartstikke fit en gaat voorlopig nog niet met pensioen”, besluit Floor die in de training wordt geholpen door haar moeder.

Uitslag Dressuur klasse M1/M2 cat. A/B, Agradi Prijs

1. Floor Kulik (Oude Tonge) – Remito’s Leutseveld’s Mila, 69,556%

2. Florence Wind (Erm) – Shamrock Quinn, 67,722%

3. Pip Fredrikze (Oud Gastel) – Debby, 67,500%

Uitslag

Bron: KNHS