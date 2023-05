Opnieuw Grand Prix zege met pr voor KWPN’er Jewel’s Goldstrike en Julio Mendoza Loor

Julio Mendoza Loor zet zijn zegereeks voort met de Bretton Woods-zoon Jewel's Goldstrike. Op het World Equestrian Center in Ocala won de ruiter uit Ecuador gisteren de Grand Prix voor de kür met het fokproduct van de Maatschap Van Esch en opnieuw met een pr-score van 74.413%. Het paar was de enige combinatie die boven de 70% uitkwam.

De twaalfjarige Jewel’s Goldstrike liep in handen van Julio Mendoza Loor een foutloze proef. Hoge cijfers kreeg de combinatie voor de piaffe-passage tour en de galoppirouettes. Het percentage van 74.413 betekende opnieuw een verbetering van hun persoonlijke record. Het is de al de zevende overwinning dit jaar in de Zware Tour dit jaar.

De tweede plaats in de Grand Prix ging naar Kevin Kohmann met Dünensee, een 14-jarige Hannoveraanse ruin van Dancier. Zij scoorden 68.152%. Katherine Bateson Chandler en haar achttienjarige KWPN’er Alcazar (v. Contango) werden derde met 67.218%.

Bron Persbericht/Horses.nl