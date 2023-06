Opnieuw Nederlands podium in Grade IV in Kronenberg

Net als gisteren kleurde het podium in de Grade IV helemaal Oranje in Kronenberg. Alleen was het nu Demi Haerkens die met EHL Daula N.O.P. (v. Gribaldi) de overwinning pakte op deze belangrijke wedstrijd voor de Nederlandse pararuiters die geldt als observatie richting het EK. Sanne Voets en Melissa Janssen werden tweede en derde.

Demi Haerkens en Sanne Voets zijn aan elkaar gewaagd in de Grade IV. Haerkens reed haar EHL Daula N.O.P. naar 74.189% met twee eerste plaatsen en een tweede bij C. Voets en haar Vivaldi-zoon Demantur RS2 N.O.P. scoorden 74.054%. Zij stond bij C eerste en bij de twee anderen tweede. Voor Melissa Janssen was er weer een derde plaats met Royal Rubinstein (v. Rubin Royal OLD) met 71.216%. Met haar andere paard Dreamy-Boy (v. Dream On) werd Janssen vijfde met een percentage van 68.829%.

Grade II en I

Ook werd vanmorgen de Grade II afgewerkt. Hierin werd Loes Cevaal tweede op Happy Hero II (v. Hohenstein) met 71.444%. De zege ging naar de Duitse Heidemarie Dresing met Hooloop (v. Dressage Royal) met 73.056%. In Grade I werd Annemarieke Nobel achtste op Doo Schufro (69.097%).

Klik hier voor de uitslagen.

Bron Horses.nl