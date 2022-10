Opnieuw overwinning Cennin en Jessica Dertell

Half september debuteerde de achttienjarige Jessica Dertell met de KWPN-hengst Cennin in de Zware Tour in het Australische Caboolture. De amazone won naast de Grand Prix ook de Special en de kür. Gisteren begon Dertell aan haar tweede internationale wedstrijd in op de Australische kampioenschappen in Boneo. Ze pakte opnieuw de zege met de Vivaldi-zoon. Het percentage van 70.370 in de Grand Prix was een pr.

De vijftienjarige Cennin werd in januari dit jaar naar Australië verkocht nadat hij onder Madeleine Witte de nodige successen had geboekt. De jonge Australische Jessica Dertell lijkt een goede klik met de hengst te hebben. Na drie zeges in Caboolture, reed ze gisteren opnieuw naar de overwinning in de GP in een persoonlijk record van 70.370%. Het duo kreeg hoge cijfers voor de piaffe-passage tour, wissels om de pas en voor de pirouettes.

Winst met Eskara de Jeu

Jessica Dertell won niet alleen de Grand Prix, maar ook de U25 Inter II op Eskara de Jeu (v. Jazz) in een pr van 69.559%. Hier kwam een tweede fokproduct van Emmy de Jeu op de tweede plaats. Onder Charlie Welsh kwam de Voice-merrie Horizonte de Jeu tot een pr van 65.784%.

YR en Junioren zeges op Bordeaux-zonen

En het feest was nog niet afgelopen voor Dertell, want met de KWPN’er Gladstone M H (v. Bordeaux) won ze de teamtest van de Young Riders et 71.274%. Ook bij de junioren was de amazone de beste. Met de KWPN-hengst Kilimanjaro (v. Bordeaux) scoorde ze 73.030%. De hengst verliet in 2020 de stallen van Vai Bruntink.

Klik hier voor de uitslagen.

Bron Horses.nl