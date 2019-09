Opnieuw overwinning Corienne Yspeerd met goedgekeurde San Amour II

"Knappe San Amour flikt het weer!", schrijft Corienne Yspeerd op haar Facebookpagina. Op de subtopwedstrijd in Emmeloord stuurde Yspeerd de in Oldenburg en België goedgekeurde hengst San Amour II (Sandro Hit x Plaisir d'Amour) naar de zege in de Prix St. Georges. Het is de derde overwinning op rij voor Yspeerd na hun Lichte Tour debuut in augustus.

Afgelopen winter reed Corienne Yspeerd de negenjarige hengst op de KNHS Indoorkampioenschappen, toen nog in het ZZ-Licht. Ze besloot het ZZ-Zwaar over te slaan en het debuut in de Subtop te maken in de Prix St. Georges. Het debuut op de Subtopwedstrijd in Velsen-Zuid, begin augustus, sloot Yspeerd meteen winnend af.

Ook gisteren in Emmeloord was er weer een oranje rozet voor de amazone uit het Gelderse Baak. Met 66,618% won Yspeerd de Prix St. Georges met San Amour. Yspeerd kreeg veel concurrentie van de thuis rijdende Stefan Passchier. De ruiter uit Emmeloord debuteerde in de Prix met Hello Ferrero (v. Florencio) en werd derde met 64,044%. De tweede plaats pakte hij met Bojangles met 65,368%.

Mylene Spaak won de Inter I op Ziteldo (v. Royal Dance) met 65%. Daarnaast wisselden Charlotte Wensing met Ginkgo (v. Florencio) en Mindy Hoekstra met Heavens Voice (v. Voice) in de gecombineerde junioren en Young Riders proeven.

De eerste proef van het ZZ-Zwaar ging naar Kenna Bakker met de Oscar-nazaat De Mersken Ginfonia KB met 65,357%. Stefan Passchier werd tweede op Infinity (v. Bordeaux) met 64,714%. In de tweede proef pakte Passchier wel de zege met 65,357%. Nu werd Marieke Ypma tweede met het Friese paard Beant HJ (v. Rindert 406) met 64,857%.

Bron Horses.nl