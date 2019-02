Opnieuw wereldbekerzege voor Isabel Werth, Adelinde Cornelissen achtste

Op het wereldbekercircuit is Isabell Werth onverslaanbaar. In Neumünster was er weer geen voorbij komen aan de Duitse topamazone. Met Weihegold OLD (v. Don Schufro) pakte Werth haar tweede WB-zege van dit seizoen. Daarvoor had ze al een etappe in Stuttgart en Lyon gewonnen met Bella Rose en Emilio. Adelinde Cornelissen was met met Aqiedo (v. Undigo) de beste Nederlandse op de achtste plaats.

De kür van Werth met de Don Schufro-dochter Weihegold was foutloos en met een hoge moeilijkheidsgraad. Hoogtepunten waren onder meer de draaipirouettes in piaffe. De hele passage-piaffe-tour was weer indrukwekkend. De kür van de regerend wereldbekerkampioene werd beloond met 86.810%. Toch werd het geen unanieme zege voor Werth. Marietta Almasy zag de Duitse op de tweede plaats en prefereerde de proef van Helen Langehanenberg.

Powehouse

Langehanenberg reed met de hengst Damsey FRH (v. Dressage Royal) een uitstekende kür. In de galop is de zeventienjarige hengst een powerhouse. Helen Langehanenberg scoorde bijna gelijk aan haar winnende rit vorig jaar in Neumünster. Toen had ze 83.880%, nu scoorde ze 83.825%.

Reynolds en Vancouver K

De concurrentie voor de Duitse amazones kwam uit Ierland. Judy Reynolds danste op Ierse muziek met haar KWPN’er Vancouver K (v. Jazz) naar 82.750%. De juryleden Umbach en Wüst plaatsten Reynolds gelijkt met Langenhanenberg op de tweede plek. Een foutje in de wissels deed haar de das om.

Overtuigende piaffe en passage

Adelinde Cornelissen was net als in de Grand Prix de beste Nederlandse met de KWPN hengst Aquido. De zoon van Undigo ging alweer beter dan in Amsterdam en overtuigde in de piaffe en de passage. Alleen het halthouden is nog een dingetje. Cornelissen kreeg voor haar kür 77.475%, nog maar keer had ze meer punten in de kür.

Zweistra tiende

De tiende plaats was voor Thamar Zweistra en de stoere hengst Hexagon’s Double Dutch (v. Johnson TN). De KWPN hengst was wat gespannen, maar liep hetzelfde aantal punten als in Amsterdam, 75.625%. Nars Gottmer werd in zijn wereldbekerdebuut met Elegance N (v. Jazz) veertiende met 70.745% en vijftiende plaats was voor Margo Timmermans met Catch Me (v. Dreamcatcher) met 69.975%.

Minderhoud beste Nederlander in WB klassement

In de stand om de wereldbeker staat Isabell Werth met 70 punten op kop, maar ze heeft al haar startplaats verdiend door fgelopen jaar de finale te winnen. Dorothee Schneider is tweede met 70 punten. Benjamin Werndl pakte met zijn vierde plaats op Daily mirror 9 (v. Damon Hill) 15 punten in Neumünster en staat nu derde. Hans Peter Minderhoud staat op de vierde plaats in het klassement.

