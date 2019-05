Opnieuw winst met topscore voor Glamourdale en Fry

Het internationale debuut op het CDI in Compiègne verloopt zeer succesvol voor Wereldkampioen Glamourdale (Lord Leatherdale x Negro) en zijn vaste amazone Charlotte Fry. Na een overtuigende zege in de Prix St.Georges was het gisteren opnieuw een unanieme overwinning in de Inter I voor het paar. Het percentage kwam met 77.108 weer boven de 77% uit. Danielle Heijkoop was de beste Nederlander met Damirez (v. Sandro Hit) op plek dertien.

Meerdere negens en zelfs tienen sierden de protocol van Glamourdale in de Inter I. Charlotte Fry kreeg met de KWPN-hengst de tienen voor de uitgestrekte galop en de wissels en er werden verscheidene negens genoteerd in de draf- en galoptour. Het eindpercentage kwam uit op 77.108% en ze kwam bij de drie juryleden unaniem op kop. Wüst en Alonso hadden Fry aanmerkelijk hoger in de punten (respectievelijk 77.941% en 78.971%) dan het jurylid bij C, Guerra Diaz uit Spanje die 74.412% gaf.

Brits podium

In de Inter I werd Fry geflankeerd door haar landgenoten Jessica Dunn met de KWPN-er Alicante Valley (v. Caricello), 72.843%, en Katherine Bailey op Boccelli 6 (v. Belissimo M) met 71.912%. Danielle Heijkoop die met Damirez (v. Sandro Hit) nog vierde werd in de Prix, werd nu slechts dertiende. Lage punten voor de galoppirouettes, die dubbel tellen, haalden haar score omlaag.

