Opnieuw winst voor So Secret in finaleproef vijfjarigen

So Secret (v. Secret) won gisteren al de inloopproef voor vijfjarige dressuurpaarden in Kronenberg en reed vandaag onder amazone Alexandra Maksakova naar de winst in de finaleproef. Met punten tussen de 8,0 (draf) en 8,5 (galop) kwam de score gemiddeld op 83,2% uit.

Joyce Sterrenburg-Lenaerts bezette in deze rubriek de tweede én de derde plaats met respectievelijk Night of the Proms Apple (v. Blue Hors Farell) en Naddour (v. Hennessy).

Micky Schelstraete tweede bij zesjarigen

Bij de zesjarige dressuurpaarden stuurde Micky Schelstraete de merrie Manila Grace van de Ossenweide (v. Guardian S) opnieuw naar de tweede plaats. In deze rubriek won de Finse Mikaela Soratie met Legend Dynamite (v. Dante Weltino) met een score van 80% rond.

Uitslag vijfjarigen

Uitslag zesjarigen

Bron: Horses.nl