Opnieuw zege Lyndal Oatley en Elvive in 3* ZT Hagen

De 3* Special vanmorgen op het internationale concours Horses & Dreams in Hagen leverde een spannende strijd op tussen Lyndal Oatley met haar KWPN'er Elvive (v. Tuschinski) en Anna Zibrandtsen met Quel Filou (v. Quaterback). Maar net als gisteren ging de Australische met de hoofdprijs naar huis. Met de door Veronique Roerink gefokte Elvive kwam Oatley uit op 73.745%. Zibrandtsen scoorde met de tweevoudig WK medaillewinnaar Quel Filou een fractie minder, 73.340%.

Na een jaar afwezigheid is de rentree in de wedstrijdring van Lyndal Oatley en Elvive geslaagd te noemen met twee overwinningen. En net als gisteren liep de veertienjarige merrie een fijne proef. De combinatie scoorde hoog voor de piaffe-passage-tour. Drie juryleden zagen Oatley als eerste, de twee andere juryleden zetten het paar op de tweede plek.

8-ten voor uitgestrekte gangen

Die juryleden bij E en H vonden Anna Zibrandtsen met Quel Filou het beste. De twaalfjarige zoon van Quaterback, die als driejarige op de PSI-veiling werd verkocht voor een miljoen euro en op het WK voor jonge paarden zilver en brons won, scoorde 73.340%. Quel Filou blinkt uit met zijn geweldige bewegingen. In de proef kreeg hij voor alle uitgestrekte gangen 8-ten.

Valparaiso weer derde

De als derde geëindigde Laura Strobel kreeg met de Westfaalse hengst Valparaiso (v. Vitalis) 70.426% van de juryleden. De derde en laatste combinatie die boven de 70% uitkwam. Judith Ribbels die met Fun Fun EB (v. Sorento) de enige Nederlandse in de 3* Grand Prix was, kwam in de Special niet meer in actie.

Klik hier voor de uitslag.

Bron Horses.nl