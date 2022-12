Opnieuw zege Steffen Peters en Suppenkasper in CDI-W Thermal

Steffen Peters en de KWPN'er Suppenkasper zijn thuis de woestijn van Thermal. Net als vorige maand won de Amerikaan met de Spielberg-zoon de Grand Prix voor de wereldbeker. Gisteren kwam het paar tot een score van 75.478%. Anna Buffini werd met FRH Davinia La Douce (v. Don Frederico) tweede.

Volgens Peters voelde “Mopsie” zich zo goed als altijd. “Ik denk dat dit zijn beste Grand Prix van 2022 was,” zei hij over de veertienjarige zoon van Spielberg. “Ik denk dat vandaag de piaffe alweer beter was. Ik kan hem eindelijk wat meer op zijn plaats rijden en hij bleef een stuk rechter. Over het algemeen was het een hele nette proef, er waren geen fouten. Ik denk dat de stap vandaag nog beter was; er was pure ontspanning maar tegelijkertijd veel expressie. Hij gaf me een geweldig gevoel. Het is een geweldige manier om het jaar 2022 af te sluiten.”

Anna Buffini stuurde FRH Davinia La Douce naar een nieuw persoonlijk record van 72.522% en werd tweede. De derde plaats was voor Kristina Harrison-Antell en de twaalfjarige KWPN’er Finley (v. Don Jovi) met 68.565%.

