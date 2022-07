Opnieuw zege Zoe Kuintjes en Cupido RS2 in U25 Meerle

Sinds afgelopen april heeft Zoe Kuintjes de beschikking over Robin van Lierop's Grand Prix-paard Cupido RS2 (Rhodium x San Remo). Na hun succesvolle internationale debuut in Exloo, met een tweede plek in de U25 Grand Prix, is het in Meerle weer raak. Gisteren wonnen ze de Inter II, vanmorgen was er de winst in de U25GP.