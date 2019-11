Opvallende Grand Prix-paard Mr President van Stephanie Croxford overleden

De Britse Stephanie Croxford heeft afscheid moeten nemen van haar Grand Prix-paard Mr President. De opmerkelijke vosruin van een onbekende Gelderse x Hackney-hengst uit een KWPN-merrie werd vorige week op 25-jarige leeftijd ingeslapen. Croxford kocht Mr President via een advertentie uit een lokale krant voor 2500 Pond en eindigde met hem in de Grand Prix. Hun laatste internationale optreden was in de wereldbekerwedstrijd in London Olympia in 2010.

Mr President was in zijn actieve periode een van de publiekslievelingen onder Stephanie Croxford. De vosruin werd door Croxford per toeval ontdekt in een kleine advertentie in de The Yorkshire Post en ze kocht hem als vierjarige voor 2500 Pond. Hij werd door de Britse amazone vernoemd naar de voormalige Amerikaanse president Bill Clinton door zijn grappige gedrag naar merries.

Eventing

Voordat Steph Croxford de overstap naar de dressuursport maakte, reed ze met ‘Rimmer’ eendaagse eventingwedstrijden en sprong met hem. Een van haar trainers zei haar dat ze er de dressuurring mee in moest. En zo begon de dressuurcarrière van Rimmer met Croxford.

Paard van het Jaar

In 2007 was het internationale debuut van het paar nadat Richard Davidson Mr President al internationaal had gestart wegens zwangerschap van Croxford. Croxford was een aantal keren lid van het Britse team en reed wereldbekerwedstrijden met de ruin. In 2008 werd hij zelfs Brits dressuurpaard van het jaar, naast Arko III die springpaard van het jaar werd.

Afscheid in Stoneleigh

Het laatste internationale optreden van het paar was in 2010 in London Olympia waar ze negende werden in de kür. In 2013 kreeg Rimmer zijn pensioen, op de Britse kampioenschappen in Stoneleigh werd afscheid van hem genomen. Na de proef stapte Croxford af, deed het zadel af en verliet onder luid applaus de ring.

Bron British Dressage