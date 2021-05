Oranje boven bij Junioren in Exloo

De Nederlandse junioren reden vanmorgen ijzer sterk op het CDI in Exloo. Zes Oranje amazones prijkten op de eerste zes plaatsen met Sanne van der Pols als unanieme winnares op Cuvanck PP (v. Downtown). Pem Verbeek en Robin Heiden volgden op de plaatsen twee en drie in de Teamtest.

Sanne van der Pols reed een sterke proef met Cuvanck PP. De drie juryleden waren unaniem in hun oordeel, een eerste plaats met 73.333%. Het betekende een internationaal persoonlijk record voor de combinaties. Onder meer de mooie galopchangementen van de veertienjarige Cuvanck leverde Van der Pols verschillende 8-ten op.

Verbeek en Heiden op twee en drie

Met 71.566% werd Pem Verbeek tweede op Fernando Torres (v. Florencio). Bij de drie juryleden stond de amazone tweede, derde en vierde. De derde plaats ging naar Robin Heiden met Jivando S (v. Desperado N.O.P.). Ook deze combinatie kwam met 70.909% boven de 70%-grens.

Mooi internationaal debuut Van Doremalen

Evi van Rooij werd vierde met haar Don Tango B (v. Contango) met 69.95%. De jury bij C zat met een twaalfde plaats en 68.636% een stuk lager dan de andere twee juryleden. De vijfde plaats was voor Mirthe van Doremalen met I Am Special (v. Charmeur), zij scoorde 69.949% bij haar internationale debuut. Met minimaal verschil, 69.798%, volgde Sanne van der Pols op de zesde plek met haar tweede paard Excellentie (v. Blue Hors Don Schufro).

Klik hier voor de uitslag.

Bron Horses.nl