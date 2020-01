Oranje boven: Den Dulk, Roling-Nobel, De Reu, Vermeulen en Meijer in de prijzen

In de Grade III Team Test lieten Maud de Reu, Demi Vermeulen en Anni Meijer de Nederlandse drie-kleur domineren in de uitslagenlijst. De Reu schreef de proef op haar naam, Vermeulen maakte de top drie compleet en Meijer eindigde net naast het podium. In de Grade II waren Nicole den Dulk en Annemarieke Roling-Nobel succesvol en belandden in de top vijf van het klassement.

In Genemuiden was Maud de Reu vanmiddag in de Grade III Team Test de allerbeste. De amazone scoorde met Webron N.O.P. (v.Sir Sinclair) een percentage van 71.127 en hield daarmee nipt de nummer twee op achterstand. Het had een compleet Nederlands podium kunnen worden maar daar stak Chiara Zenati met Swing Royal IFCE (v.Royal Blend) een stokje voor. De Française werd met 70.196% tweede achter de Reu.

Demi Vermeulen tekende voor de derde plaats. De Nederlandse stuurde Wannabe (v.Royal Dancer) naar een score van 69.755% en mocht als derde opstellen. Anni Meijer en Countrymill Clark mochten achter Vermeulen plaatsnemen in de prijsuitreiking. Het duo kwam tot een score van 68.922% en pakte een vierde prijs mee.

Grade II

In de Grade II viel de overwinning in de Duitse handen van Heidemarie Dresing. De amazone zette met La Boum (v.Londontime) een score neer van 73.333% en dit was genoeg voor de winst. Nicole den Dulk volgde als tweede. Met Wallace N.O.P. bezorgde een percentage van 69.949% de Nederlandse een tweede plaats. Annemarieke Roling en de op internationaal-niveau debuterende Highlight (v.Flemmingh) maakten de top van het klassement compleet. Roling werd vijfde met 68.283%.

Bron: Horses.nl