Oranje boven in Le Mans; raak voor van Peperstraten

In Le Mans blijven de Nederlanders goed scoren. Eerst werd Marlies van Balen vanochtend al tweede in de Inter II, kort daarna voerde Daphne van Peperstraten het klassement bij de Young Riders aan. Febe van Zwambagt, Fabienne Jongen en Lisanne Zoutendijk eindigden in de rubriek ook bij de beste acht.

Van Peperstraten reed Greenpoint’s Cupido (v.Johnson) tot een score van 71,176 en nam hiermee de voorsprong op haar twee Franse concurrenten Eugenie Burban (Little Rock) en Capucine Noel (Soleil Noir Vom Rosenhof) die tweede en derde werden.

Oranje boven

Naast de winst voor Daphne stonden ook Febe van Zwambagt, Fabienne Jongen en Lisanne Zoutendijk hen “mannetje”. Van Zwambagt eindigde met FS Las Vegas (v.Lord Loxley) als vierde en met Fyeo (v.United) werd de amazone zesde. Fabienne Jongen nestelde haarzelf met Botticelli (v.Obelisk) tussen de twee paarden van Febe op plaats vijf. De vijfde Nederlandse prijs was voor Lisanne Zoutendijk. De amazone reed Zilverstar (v.Rousseau) naar een achtste prijs in het klassement. In de U25 proef erna pakte Lisanne Zoutendijk met Kostendrukkers Watteau (v.Jazz) een mooie tweede plaats.

Bron: Horses.nl