Oranje boven in Waregem, Verwey en Schelstraete laten Wilhelmus klinken

De Nederlanders doen goede zaken op Belgische bodem, want in Waregem klonk vandaag twee maal het Wilhelmus. In de U25 Intermediate II was Mercedes Verwey de allerbeste en bij de Junioren deed Micky Schelstraete hetzelfde Verwey. Chiel van Bedaf werd tweede en Thessa Gilbers viel net naast het podium bij de Junioren. In de 3* Prix St. Georges gooide Geert Hofland hoge ogen door in de top drie te eindigen.