Othello, Night Shadow en Mayflower winnaars van de EquiSport Cup 2022 Velddriel

Bij de EquiSportCup 2022 kwamen drie rubrieken met jonge dressuurpaarden in de baan. Othello ( Just Wimphof x Sir Sinclair ) gereden door Tatum Nugteren won bij de driejarige paarden, stamboekhengst Night Shadow ( Guardian S x Florencio ) met Kim Koolen bij de vierjarigen en Mayflower (Habanna x Alexandro P) was onder Lisanne der Nederlanden de beste bij de vijfjarigen.

Othello ( Just Wimphof x Sir Sinclair ) en Tatum Nugteren bleven Odessa ( Millenium x Ferro ) gereden door Zoe Niessen voor. Zij werden tweede bij de driejarigen. Olivius ( Totilas x Vivaldi ) met in het zadel Gerrel Vink werd derde. De jury bij deze rubriek bestond uit Marian Dorresteijn en Marlies van Baalen.

Vierjarige paarden

Na een swingend showblok verzorgd door Stal van de Sande met For Ferrero in het zadel Kim Koolen,

werd de rubriek vierjarigen beoordeeld door Floor Dröge en Jeanine Nieuwenhuis. De winnaar van deze rubriek was Night Shadow ( Guardian S x Florencio ) gereden door Kim Koolen, tweede werd Jordy Andeweg met Nicklas ( Desperado x Ferro ). De derde prijs ging naar José van Haaren met New Romance (For Romance x Florencio).

Vijfjarige paarden

De laatste rubriek, die voor vijfjarige paarden was voor Lisanne der Nederlanden met Mayflower (Habanna x

Alexandro P). De tweede plek was voor Amber Hage, zij reed Mercurius ACM ( Dream Boy x Gribaldi ). Als derde geplaatst was Melanie Woutersen met Mi Morena (Glock’s Toto jr x Sandreo). De wedstrijd werd georganiseerd door KWPN Rivierenland.

Bron: Persbericht / Horses.nl