Oud-Olympiër Charlotte Bredahl geopereerd aan hersentumor

Charlotte Bredahl, die brons won met het Amerikaanse team op de Spelen in Barcelona, moet worden geopereerd aan een hersentumor. De 63-jarige geboren Deense schreef op Facebook dat afgelopen week de tumor aan het ligt kwam na MRI's en scans.

Woensdag werd Charlotte Bredahl opgenomen in het Palms West Hospital. In de week ervoor verzwakte haar linkerbeen steeds meer totdat ze een rolstoel nodig had. MRI’s en scans wezen uit dat ze een tumor in de hersenen had. Het is nog niet bekend of het een goed of kwaadaardige tumor is. Vandaag wordt Bredahl geopereerd.

Charlotte Bredahl woont sinds 1980 in Amerika. Ze was in haar actieve carrière meerdere malen lid van het Amerikaanse dressuurteam en won op de Spelen in Barcelona met het team brons. Nadat ze stopte als wedstrijdamazone, hield ze zich bezig met trainen. In 2014 werd ze coach van de Amerikaanse jeugd.

Bron Dressage News