Ouders Duitse jeugdruiters willen opheldering over vertrek Oelrich

Het plotselinge vertrek van Oliver Oelrich uit zijn positie als DOKR-trainer voor jong Duits dressuurtalent zorgde deze week voor opschudding in de Duitse dressuurwereld. Op sociale media werd de trainer gesteund met de hashtag #teamolli. Nu heeft een groep anonieme ouders het bestuur van de Duitse hippische bond geschreven om hun steun aan Oelrich te betuigen en opheldering te vragen.

De Duitse paardensportwebsite St Georg heeft de brief in handen. De afzenders zeggen “een groot aantal ouders en supporters van de jeugddressuur” te zijn. Ze sturen de brief anoniem omdat ze “bang zijn voor repercussies richting individuele ruiters en amazones”. In de brief spreken de ouders hun steun uit aan Oliver Oelrich, die al 10 jaar de dressuurjeugd begeleidt. In dat decennium sleepten zijn pupillen ruim 100 medailles binnen op de diverse kampioenschappen.



Communicatieprobleem

Eén van de redenen dat het contract van de trainer niet verlengd zou worden, was volgens de Duitse Olympische comité (DOKR) dat er “communicatieproblemen” waren. Toen het Oelrich duidelijk werd dat de bond hem eind 2020 wilde ontslaan, is hij zelf deze week op staande voet vertrokken.

Volgens de bezorgde ouders is Oelrich: “Een trainer die door ons allemaal zeer wordt gewaardeerd vanwege zijn uitzonderlijke professionele en menselijke vaardigheden en zijn unieke toewijding.” Ze vragen dan ook aan de bond waarom hij nu eigenlijk weg moest. De DOKR had in een persbericht gemeld een nieuwe weg in te willen slaan en dat Oelrich niet in die plannen paste. Het is de ouders echter niet duidelijk wat die nieuwe richting dan is. “Een aanpassing is altijd zinvol als dingen niet gaan zoals je zou willen. Maar het is voor ons, onze kinderen en het brede publiek nooit duidelijk geworden dat er iets mis zou zijn.”

Vertrouwen geschaad en mond gesnoerd

De ouders geven aan dat hun vertrouwen in de DOKR en de FN (Duitse bond) geschaad is. Ze willen antwoorden en melden en passant ook niet gediend te zijn van het verzoek om niet meer over de ‘zaak Oehlrich’ te spreken in het openbaar. “Wij zijn diep verontrust door zowel het veroorzaken van deze toestand door de DOKR als over de crisiscommunicatie.”

De hele brief is op de website van St Georg te vinden (in het Duits).

Bron: St Georg / Horses.nl