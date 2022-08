Overtuigende kür-zege Ingrid Klimke en Franziskus in Münster

Onder kunstlicht werd gisteravond de Grand Prix kür op muziek gereden tijdens de 'Turnier der Sieger' in Münster. Met een persoonlijk record score van 82.225% won Ingrid Klimke en haar WK-paard Franziskus (v. Fidertanz) overtuigend de wedstrijd. Malin Wahlkamp-Nilsson werd tweede op Amplemento (v. Ampere) met 77.975%.

Ingrid Klimke die met Franziskus teambrons won op het WK, liep in Herning de kür mis. In Münster liet ze zien ook hierin hoog te kunnen scoren. De Duitse stelde haar pr bij op 82.225%. Vooral in de galoptour kwamen de punten ruim boven de 8, met zelfs een 10 voor de uitgestrekte galop. Bij alle juryleden stond Klimke unaniem op kop.

Met de Württemberger Amplemento won Malin Wahlkamp-Nilsson onlangs in Verden de Grand Prix. In de kür werd het de tweede plaats met 77.975%. De Zweedse kreeg de nodige concurrentie van Carina Scholz met de sterk piafferende en passagerende Tarantino (v. Toronto). Het paar kreeg 77.750%.

GPS voor Doro Schneider

In de Grand Prix Special was vanmorgen Dorothee Schneider de beste. Ze stuurde First Romance 2 (v. Fürst Romancier) naar 76.842%, unaniem werd ze op de eerste plaats gezet. De tweede plaats ging naar Sandra Nuxoll met de KWPN’er Bonheur de la Vie (v. Bordeaux). Het paar kreeg 73.078%.

Klik hier voor de uitslagen.