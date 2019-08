Overtuigende winnaars in finale KNHS-Divoza Kampioenschap voor Jonge Dressuurpony’s

De finale werd verreden over twee onderdelen. In de eerste ronde werden de pony’s door de juryleden Mascha Reijs en Jeff Heijstek beoordeeld onder het zadel van hun eigen ruiters. Er werden cijfers gegeven voor stap, draf en galop, de gedragenheid, souplesse, algemene indruk en exterieur. De beste drie pony’s per leeftijdscategorie werden vervolgens door twee gastruiters voorgesteld en beoordeeld. Ook de juryleden gaven in deze ronde wederom een cijfer en de pony met het beste gemiddelde van alle scores werd gehuldigd als winnaar. De gastruiters in deze finale waren Kimberly Pap, Suzanne van de Ven en Annelotte Felix.

Zesjarigen

In de rubriek voor zesjarigen lagen de scores in de eerste ronde zeer dicht bij elkaar. Renolution’s Red Flyer ging met Bo van Nimwegen als koploper door naar de tweede ronde. Daar werd de kwaliteit van de pony duidelijk onderstreept door de gastruiters want Kimberly Pap en Suzanne van de Ven gaven maar liefst 100 en 95 punten aan deze Welsh-topper. Renolution’s Red Flyer won vorig jaar nog de finale van het KNHS-Divoza Kampioenschap voor vijfjarigen en dit jaar werd hij de overtuigende winnaar bij de zesjarigen. De tweede plaats was voor Make My Forest. Na de eerste ronde stond de New Forestpony nog derde en dankzij zijn fijne optreden met de gastruiters klom hij op naar de tweede plek. Op de derde plaats is de Welshpony Coelenhage’s Parco geëindigd.

Vijfjarigen

Ook in de uitslag voor vijfjarige dressuurpony’s komen we een bekende tegen. Nespresso schreef vorig jaar nog de rubriek voor vierjarigen op zijn naam en herhaalde dat kunstje dit jaar bij de vijfjarigen. De Westfalenpony wist de jury al te overtuigen in de eerste ronde onder het zadel van zijn eigen amazone Lilli van den Hoogen. Ook de gastruiters waren in de tweede ronde onder de indruk van de kwaliteiten van Nespresso en gaven hoge scores wat zorgde voor een eindtotaal van 87,13 punten. De NRPS-hengst Davinci liet zich tijdens de finale zeer positief zien en eindigde op de tweede plaats. Het podium werd aangevuld met Coelenhage’s Happy Hour als derde.

Vierjarigen

In de rubriek voor vierjarigen volgde een spannende ontknoping van de finale. Na het optreden in de eerste ronde met zijn eigen amazone Nina Brands werd de vierjarige Macchiato door de juryleden nog als tweede opgesteld. Maar dankzij mooie beoordelingen van de gastruiters in de tweede ronde werd de kwaliteitsvolle NRPS-merrie toch gehuldigd als winnaar bij de vierjarigen. Dat betekende dat de Welshpony Nijebert’s Marc nipt op de tweede plaats eindigde. De NRPS-pony Kachento werd derde.

Uitslagen finale KNHS-Divoza Kampioenschap 17 augustus, Kootwijk

Vierjarigen

1 Macchiato (v.FS Mr. Right) (NRPS) – Nina Brands 82,50

2 Nijebert’s Marc (v.Heidehof’s Dylano) (NWPCS) – Nina Donker 79,88

3 Kachento (v.Wizard) (NRPS) – Anouk Neefs 72,50

Vijfjarigen

1 Nespresso (v.FS Numero Uno) (Westfalen) – Lilli van den Hoogen 87,13

2 Davinci (v.Dylano Du Bois) (NRPS) -Senna van de Gevel 82,75

3 Coelenhage’s Happy Hour (v.King William) (NWPCS) – Yasmin Westerink 81,25

Zesjarigen

1 Renolution’s Red Flyer (v.Orchard Wildeman) (NWPCS) – Bo van Nimwegen 86,13

2 Make My Forest (v.Elshofs Marnix) (NNFPS) – Isa van der Arend 80,38

3 Coelenhage’s Parco (v.Leuns Veld’s Lord) (NWPCS) – Nienke Wulff 79,63

Bron: KNHS