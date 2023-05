Overtuigende zege Esmae Niessen en Dadona Diva in Exloo

Esmae Niessen en Dadona Diva debuteerden in Tolbert internationaal bij de Children. Dit weekend is Exloo hun tweede internationale wedstrijd. Na een zevende plek in de inloopproef, won Niessen de landenproef en vanmorgen was er een overtuigende overwinning in de finaleproef. Niessen scoorde met de Johnson-dochter 76.292%.