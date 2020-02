Overwinning bij vierjarigen voor Lucky Luke: “Hij is heel ijverig”

Onder het zadel van Leonie Bos nam de Desperado-zoon Lucky Luke de overwinning bij de NAF Dressuur Talent Berlicum voor vierjarige dressuurpaarden vandaag in ontvangst. Lucky Luke (mv.Florencio) stond vanochtend na het eerste onderdeel al aan kop met 83 punten. Van gastruiter Dinja van Liere kreeg de hengst 90 punten, daarmee kwam zijn puntentotaal op 173.

Het talentvolle en aansprekende paard komt uit dezelfde moederlijn als het Grand Prix-paard Eclectisch, ze werden beide gefokt door de familie Andeweg uit Randwijk.

Fijn wedstrijdpaard

Leonie Bos is uiteraard zeer tevreden over de prestatie van Lucky Luke. “Hij liep echt superfijn, deed goed zijn best en stond er mooi aan. Het is een heel ijverig paard dat graag wil werken, daarbij is hij heel intelligent. Als je hem iets uitlegt, dan snapt hij het meteen. Ik heb hem een paar wedstrijden gereden en hij wordt iedere keer beter. Het is een superfijn wedstrijdpaard, ik kan zo opstappen zonder te longeren. Hij is dan wel fris, maar heel werkbaar. Lucky Luke heeft echt een heel fijn karakter, dat kan ik niet beter wensen. Ik hoop dat ik hem nog lang kan blijven rijden.”

‘Wel even getwijfeld’

De weersomstandigheden waren vandaag niet ideaal, met storm Dennis die over Nederland raasde. Omdat het weer in Berlicum rustig was, ging de wedstrijd wel door. “Ik heb vanochtend wel even getwijfeld”, geeft Bos toe. “Maar Berlicum is voor ons dichtbij en omdat dit paard zo makkelijk is, wordt hij niet druk door de wind. Dat is voor mij de reden geweest om toch te gaan, ik heb de tijd genomen en ben rustig naar Berlicum gereden. Ik probeer hier ieder jaar wel te rijden met een jong paard omdat het echt een leuke wedstrijd is. Er zijn leuke prijzen, een mooie losrijdbaan en een hele fijne wedstrijdbaan.”

Goede instelling

Lucky Luke is in eigendom van de fokker en Ad Valk, tevens de eigenaren van zijn vader Desperado. “Ik ben gek op Desperado-nakomelingen. Ik heb er al meer gereden en dit is echt een hele fijne. Hij kan heel goed draven en galopperen, en zijn instelling is echt zijn kracht. Hij wordt heet, maar niet te gek en is heel fijn bewerkbaar. De instelling vind ik kenmerkend aan de nafok van Desperado, ze hebben een goede werkinstelling en zijn vaak niet kijkerig. Familie Andeweg was nu op vakantie, maar meestal komen ze kijken. Het is heel leuk dat ze zo betrokken zijn.”

Layla tweede

De jury, bestaande uit Mara de Vries en Alex van Silfhout konden vanochtend 80 punten kwijt aan de expressieve Glamourdale-dochter Layla (mv.Rousseau). Van de gastruiter kreeg ook deze merrie 90 punten. Layla werd gereden door eigenaresse Jamy Ummels, die met deze merrie ook al 81 punten scoorde in de IBOP en al succesvol was op andere wedstrijden voor jonge dressuurpaarden. Layla won als beste merrie het felbegeerde houten bankje met de tekst ‘Peardeproat’, dat al meerdere jaren beschikbaar wordt gesteld. Haar amazone werd vorig jaar al derde in NAF Dressuur Talent Berlicum in het zadel van de merrie Jillz, die ze rijdt voor werkgever Brookhorses.

Halfbroer Kiss Me Set

De derde plek ging naar de El Capone-zoon Let’s Go, die werd gereden door Marlou de Ruyter. Deze ruin is een zoon van de Florencio-dochter Call Me Set, zij tekent eveneens voor het moederschap van NMK-kampioene Kiss Me Set. Let’s Go kreeg net als Layla 80 punten van de jury, Van Liere kon 85 punten kwijt aan de ruin. Ook Let’s Go was eerder al succesvol op andere competities voor jonge dressuurpaarden, hij scoorde al meerdere malen boven de 80 punten.

Uitslag

Bron: Persbericht / Horses.nl