Overzichtspagina NK Dressuur 2021

Het NK Dressuur begint vandaag in Ermelo met dit jaar Nederlands Kampioenschappen voor de jeugd (children, junioren, young riders, U-25), paradressuurruiters en uiteraard de senioren. Voor die laatste twee groepen is het NK één van de twee observatiewedstrijden voor Tokio en dus komt de Nederlandse dressuurtop in volle sterkte. Alle kampioenschappen zijn live te volgen op ClipMyHorse (alleen premiumleden) én via de website live-sports.tv (passe-partout: 15 euro). Horses.nl doet uiteraard verslag in woord en beeld en hier vindt u alle handige links.