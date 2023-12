Oxxi Lena met Boogaard en Nero met Veeze winnaars halve finale Subli competitie

Op zaterdag 9 december was het na acht selectiewedstrijden tijd voor de halve finale van de Subli Competitie voor Jonge Dressuurpaarden. Bij de vierjarigen reed Annemijn Boogaard met Oxxi Lena (v. Secret) een zeer sterk voorseizoen en iin de halve finale pakten ze overtuigend de winst. De rubriek voor vijfjarigen werd gewonnen door de winnaar bij de vierjarigen van vorig jaar: Bart Veeze met Nero (v. Ferguson).

Bij de vierjarigen waren 12 paarden geselecteerd voor de halve finale en bij de vijfjarigen kwamen 16 combinaties aan de start. Op het spel stond een ticket voor de felbegeerde finale op 25 januari 2024 tijdens Jumping Amsterdam. Slechts vijf combinaties per leeftijdsrubriek mogen in de indrukwekkende rijhal van RAI Amsterdam strijden om de titel in de Subli Competitie voor Jonge Dressuurpaarden.

Vierjarige paarden

Juryleden Adriaan Hamoen en Patricia Wolters waren zeer onder de indruk van de vierjarige Oxxi Lena die werd voorgesteld door Annemijn Boogaard. Er was dan ook geen twijfel dat deze combinatie de rubriek ging winnen. Jurylid Adriaan Hamoen legt uit: “Ten eerste is het een heel kwaliteitsvol paard met drie zeer fijne goede gangen. Maar de doorslag werd echt gegeven door de manier waarop Oxxi Lena werd voorgesteld. Zo eerlijk, vloeiend, mooi van de hand af en vanzelfsprekend; heel fijn om naar te kijken. Annemijn liet alles er heel gemakkelijk uitzien en dat is echt een kunst. Complimenten daarvoor.” Ook over nummer twee Renate van Uytert met O’Toto Van De Wimphof (v. Glock’s Toto Jr) was de jury zeer te spreken. Adriaan: “Dit is een zeer grootramig paard met veel kwaliteit. Hij had alleen nog iets meer van de hand gereden mogen worden voor nog hogere cijfers.” Het podium werd aangevuld met Mercedes Verweij en Oliver R Tambo Sv (v. Just Wimphof) op de derde plaats.

Bart Veeze met Nero. Foto: Subli Cup / Lysanne Eijlander Fotografie.

Vijfjarige paarden

Ook in de rubriek voor vijfjarige dressuurpaarden werden er mooie scores gereden. Bart Veeze won met Nero begin dit jaar al de finale tijdens Jumping Amsterdam bij de vierjarigen en ook dit jaar wist de combinatie bij de vijfjarigen een sterke indruk achter te laten bij de juryleden. Adriaan Hamoen vertelt: “De top drie in deze klasse was zeker aan elkaar gewaagd. De scores lagen dan ook dicht bij elkaar. Toch sprong Nero van Bart Veeze er voor ons net bovenuit. De highlight van dit paard is absoluut de stap waar we een 9,5 voor scoorden. Maar hij kan ook geweldig galopperen, met veel sprong en gemak. Voor een nog hogere score mag hij nog iets meer van de hand worden gereden. Kim Noordijk werd met This is Naqueen (v. Trafalgar) vlak daarachter tweede. Dit grootramige paard heeft drie goede gangen en werd super correct voorgesteld. Maar soms zagen we ook wat momenten van spanning. Dit is wel een combinatie waar we nog veel van kunnen verwachten.” De derde en de vierde plaats was voor Femke de Laat met respectievelijk Network (v. Just Wimphof) en Nashville Sw (v. Secret). Dankzij haar goede prestaties in de halve finale is Femke haar eigen reserve voor de finale in Amsterdam. De amazone mag slechts één paard starten in de finale en moet dus kiezen wie ze meeneemt naar Amsterdam. Dat betekent dat nummer 6 Febe van Zwambagt met Newport ook afgevaardigd wordt naar de finale.

Finalisten

De volgende combinaties zullen op 25 januari 2024 de dressuurring in de Amsterdam RAI betreden voor de titelstrijd:

Vijfjarigen: Bart Veeze met Nero, Kim Noordijk met This is Naqueen, Femke de Laat met Network

(Nashville Sw reserve), Danielle Heijkoop met Nordic Bleu Horse en Febe van Zwambagt met

Newport.

Vierjarigen: Annemijn Boogaard met Oxxi Lena, Renate van Uytert-van Vliet met O’Toto Van De

Wimphof, Mercedes Verweij met Oliver R Tambo Sv , Dinja van Liere met On Air en Femke de Laat

met Oromance.



Uitslag halve finale Subli Competitie Harmelen 9 december 2023



Vierjarigen:

Annemijn Boogaard, Oxxi Lena (v.Secret) – 87 Renate van Uytert-van Vliet, O’Toto Van De Wimphof (v.Toto jr.) – 83,4 Mercedes Verweij, Oliver R Tambo Sv (v.Just Wimphof) – 81,6

Vijfjarigen:

Bart Veeze, Nero (v.Ferguson) – 84,2 Kim Noordijk, This is Naqueen (v.Trafalgar) – 82 Femke de Laat, Network (v.Just Wimphof) – 79,6

Bron: Persbericht Subli Competitie / Horses.nl