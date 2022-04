Paardenwereld wenst Weihegold OLD een mooi pensioen

Zaterdagavond danst de merrie Weihegold OLD (v. Blue Hors Don Schufro) voor het laatst met Isabell Werth in de dressuurring. Haar groom Steffi Wiegard maakte met behulp van veel vrienden en concullega's uit de paardenwereld een lief afscheidsfilmpje voor de 17-jarige merrie, die in de Wereldbekerfinale in Leipzig een fantastische carrière afsluit.