‘Papierloos’ jureren in Wereldbeker-wedstrijden Dressuur

In Madrid werd in de Wereldbeker dressuur dit weekend voor het eerst officieel gebruik gemaakt van het 'papierloos' jureren. Dit houdt in dat de juryscores digitaal worden ingevoerd, en daardoor sneller beschikbaar zijn voor het publiek. Het systeem, genaamd eDressage, zal verder worden gebruikt tijdens de overige zes Wereldbeker-wedstrijden in West-Europa en in de Finale in Göteborg.

Het systeem werd gecreëerd door een bedrijf uit Münschen, Black Horse One. Dit is een bedrijf dat eerder, samen met het wereldwijde softwarebedrijf SAP, een app maakte om het publiek een proef te kunnen laten mee jureren. Ook maakte het bedrijf samen met FEI-jurylid Katrina Wüst het Degree of Difficulty systeem, waardoor Freestyle proeven eerlijker kunnen worden beoordeeld.

‘Papierloos jureren’

“Het vernieuwde papierloos jureren is ontstaan door feedback en suggesties van FEI-officials, ruiters en organisaties,” verduidelijkte Cora Causemann. Het onderging succesvolle tests tijdens verschillende CDI’s, waarop de FEI besloot het te gebruiken voor de Wereldbeker dressuur wedstrijden in West-Europa. “EDressage werkt met beveiligde en gecodeerde communicatie. De punten worden onmiddellijk doorgestuurd naar de dichtstbijzijnde server en de juryleden ondertekenen de protocollen direct op iPads,” vertelt Cora.

Voordelen

Een groot voordeel van het systeem, naast directe resultaten, is een reductie van zeven personen per wedstrijd, aangezien er minder mensen in de juryhokken nodig zullen zijn door eDressage. De snelheid van de resultaten kan ook de tijd tussen het einde van een proef en de prijsuitreikingen aanzienlijk verkorten, en een belangrijk doel bereiken om de betrokkenheid van fans te vergroten. Na Madrid zal eDressage gebruikt worden in de Wereldbeker-wedstrijden van Salzburg, Londen, Mechelen, Amsterdam, Neumünster, ‘S-Hertogenbosch en Göteborg.

Bron: Dressage-News/Horses.nl