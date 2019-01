Para-amazone Hart en El Corona Texel beginnen nieuwe jaar met drie zeges

Op het Global Dressage Festival in Wellington kwamen het afgelopen weekend de Para-dressuurruiters aan de start. Voor Rebecca Hart met haar KWPN'er El Corona Texel (v. Wynton) begon het seizoen goed met drie overwinningen in Grade III. In de kür op muziek reed ze zelfs een persoonlijk record van 75.278% met het fokproduct van Wim van der Linde.

Ruim een jaar heeft de Amerikaanse Para-amazone Rebecca Hart de Wynton-nazaat El Corona Texel op stal. In eigen land is ze tot nu toe toe niet te kloppen. Vanaf hun internationale debuut eind 2017 heeft Hart alle wedstrijden gewonnen. Behalve op de wereldruiterspelen in Tryon, daar werd het een keer zilver (in de kür) en brons individueel. Hart moest hier haar meerdere erkennen in Rixt van der Horst.

PR in kür

Na het WK in Tryon was Wellington dit weekend weer de eerste internationale start van Rebecca Hart en El Corona Texel. Hart voegde weer drie overwinningen toe aan haar reeks van successen. Ze sloot het weekend in stijl af met een persoonlijk record van 75.278% in de kür.

‘Tex koos zijn eigen muziek’

Hart reed de kür die ze ook in Tryon reed. De muziek werd speciaal gemaakt voor ‘Tex’, hij mocht zelf kiezen. Hart: “We lieten hem stukjes horen en als hij een beetje uitbundiger begon te worden, zeiden we ‘Oké, Tex vindt deze leuk!'”

Klik hier voor de uitslagen.

Bron Persbericht Global Dressage Festival