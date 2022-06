Para-dressuurruiters op dreef in Kronenberg, tweede in landenstrijd

Het Nederlandse Para Dressuur Team was dit weekend goed op dreef op de internationale wedstrijd in Kronenberg, die geldt als observatie voor het WK in Herning. De equipe van bondscoach Joyce van Rooijen-Heuitink, bestaande uit Sanne Voets, Frank Hosmar, Maud de Reu en Demi Haerkens, werd tweede in de landenwedstrijd waaraan negen landen deelnamen. Naast meerdere overwinningen van de teamleden kon ook KNHS Talenteamlid Britney de Jong een proef winnen.

Frank Hosmar presteerde sterk in Grade V. Met zijn toppaard Alphaville N.O.P. (v. Sandreo) stond hij twee keer bovenaan en een keer op twee. Met zijn ‘tweede’ paard Guetta (v. Sandreo) eindigde de ruiter uit Haarle twee keer als derde. In deze Grade leverde ook Britney de Jong (Utrecht) een constante prestatie. Met Caramba (v. Tuschinski) werd ze eerste, tweede en derde.

Haerkens en Voets wisselen stuivertje

In Grade IV ging de strijd vooral tussen Sanne Voets (Berghem) en Demi Haerkens (Helmond). In de

eerste twee proeven was de overwinning voor Haerkens met EHL Daula (v. Gribaldi) en sloot Voets met Demantur RS2 N.O.P. (v. Vivaldi) aan op de tweede plaats. In de Kür op Muziek waren de rollen

omgedraaid. Hier verwees Voets Haerkens naar de tweede plaats.

De Reu en Krijnsen

Maud de Reu (Zwolle) reed Webron N.O.P. (v. Sir Sinclair) in Grade III naar de tweede, derde en vijfde plek. In deze Grade eindigde Lotte Krijnsen drie keer in de top drie. Met Rosenstolz (v. Rotspon) mocht de amazone een derde en twee tweede prijzen ophalen.

‘Hoog niveau’

Bondscoach Joyce van Rooijen-Heuitink kijkt tevreden terug op de wedstrijd bij Peelbergen Equestrian Centre in Kronenberg. “Het was een topwedstrijd. Op de dagen van de warmte begonnen we eerder en waren er fans voor de paarden. En overal bakken met water om de paarden snel en goed te kunnen koelen”, vertelt Van Rooijen-Heuitink. “Het niveau was hoog, zowel van de concurrentie als van de Nederlanders. Kronenberg is een van de meest populaire wedstrijden in het para-circuit met meer dan honderd combinaties op de startlijst. Veel landen gebruiken het als observatie en komen met hun beste of betere ruiters hierheen.”

Observatie voor WK Herning

Na het NK en Kronenberg volgt Grote-Brogel als laatste WK-observatie voor het door Witte van Moort (WVM) en Nederlandse Loterij (NLO), hoofdsponsor van TeamNL, gesponsorde NLO-WVM-TeamNL Para Dressuur Team Witte van Moort. Daarna moet de bondscoach haar team voor het WK in Herning bekendmaken. “Ik heb veel mooie proeven gezien, zowel van de routiniers als van relatief nieuwe combinaties. Over twee weken is de laatste observatie in Grote-Brogel. Daarna gaan we bepalen wie er afgevaardigd worden naar Herning, net als wie de reserves gaan zijn. Ik ben nu er zeker nog niet uit.”

Landenwedstrijd

In de landenwedstrijd, waarbij zowel de landenproef als de individuele proef meetelde, werd Nederland nipt tweede achter Denemarken. Het Duitse team eindigde als derde.

Uitslag landenwedstrijd Kronenberg

1 Denemarken 448,783

2 Nederland 447,411

3 Duitsland 432,932

Alle uitslagen