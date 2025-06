Para-dressuurteam wint landenwedstrijd Hagen: ‘We hebben gezien wat de concurrentie doet’

De Nederlandse para-dressuurruiters hebben sterk gepresteerd op de internationale wedstrijd in Hagen. Bondscoach Hanneke Gerritsen had Rixt van der Horst, Britney de Jong, Annemarieke Nobel en Tessa Baaijens-Van de Vrie opgesteld in het team. De Nederlandse dames wonnen met grote afstand de landenwedstrijd, ondanks de aanwezigheid van de sterke Amerikaanse en Britse teams.

Zowel in Grade III als in Grade IV maakte Nederland de dienst uit. In Grade III won Rixt van der Horst met Eisma’s Royal Fonq N.O.P. (v. Fürst Fohlenhof) alle drie de proeven en in Grade V leverde Britney de Jong dezelfde prestatie met Caramba N.O.P.(v. Tuschinski). In Grade I was Paralympiër Annemarieke Nobel sterk op dreef met Doo Schufro. Ook Tessa Baaijens-van de Vrie reed naar mooie resultaten in Grade III met haar Happy Grace.

Amerika voorbij

Aan de landenwedstrijd namen zes landen deel. Nederland behaalde een score van 456,374% en bleef daarmee ruim voor op de Amerikanen, die vorig jaar op de Paralympische Spelen in Parijs teamgoud wonnen. Amerika scoorde 448,340%. Denemarken werd derde met 439,038%.

Gerritsen: ‘Uiterst tevreden’

Bondscoach Hanneke Gerritsen is blij met de prestaties in Hagen. “Ik ben uiterst tevreden natuurlijk. Op de eerste twee dagen hebben we iedere dag drie Grades gewonnen, dat is al heel bijzonder. En daarnaast hebben we de landenwedstrijd gewonnen. Op de laatste dag hadden we twee overwinningen en een tweede plaats dus de resultaten zijn geweldig”, vertelt Hanneke Gerritsen. “En wat nog belangrijker is, Engeland en Amerika waren hier met hun topruiters dus we hebben kunnen zien wat de concurrentie doet.”

Op weg naar EK

Hoogtepunt van het seizoen wordt het Europees kampioenschap Paradressuur, dat in september op het Nationaal Hippisch Centrum in Ermelo wordt verreden. “Ik hoop dat we nog niet te vroeg pieken maar dat denk ik niet. Voor de combinaties die nu al zo goed zijn is zeker nog progressie te boeken en daarnaast is er een brede groep. Niet alleen de combinaties die in Hagen reden maar ook nog combinaties die nu thuis waren. Het voelt goed richting het EK.”

Bron: Horses.nl