Annemarieke Nobel en Melissa Janssen bovenaan in KNHS Para Dressuur Trophy Tolbert

Op de zesde selectiewedstrijd van de KNHS Para Dressuur Trophy, die L&R Horse Events donderdag organiseerde in Tolbert, maakte Annemarieke Nobel haar favorietenrol waar. Met Doo Schufro (v. Doolittle) reed de amazone in de gecombineerde Grade I, II en III wederom naar een dubbele zege. Ook in de gecombineerde Grade IV en V was er een dubbele zege. Hierin won Melissa Janssen met Royal Rubinstein (v. Rubin Royal) beide proeven.

In de gecombineerde Grade IV en V reed Melissa Janssen haar Royal Rubinstein twee keer naar een afgetekende overwinning. “Melissa sprong er met kop en schouders bovenuit. Ze reed een hele fijne draftour, daar konden we veel zevens en zevenenhalven aan kwijt. De galop mocht wat meer sprong hebben maar het was een heel harmonieus beeld en haar paard trok zich nergens wat van aan terwijl Tolbert best een spannende baan is. Melissa kon er heel fijn aan rijden en het waren mooie proeven om naar te kijken”, vertelt jurylid Dirk de Haas die samen met Monica Drohm en Monique Peutz de proeven beoordeelde.

Grade I, II en III

In de gecombineerde Grade I, II en III was Annemarieke Nobel met Doo Schufro een klasse apart en won met afstand beide proeven. Daarmee maakte de amazone haar favorietenrol waar, nadat ze dit seizoen op alle eerdere selectiewedstrijden van de KNHS Para Dressuur Trophy ook al beide proeven won. “In de eerste proef heb ik een negenenhalf gegeven voor het halthouden. Dat wat super, mooi gesloten, vierkant en in balans. Echt een highlight wat mij betreft. Doo Schufro kijkt ook nergens naar, is heel correct en dat scoort. Dit paard is gezegend met een geweldige stap en de proeven waren echt genieten”, vervolgt De Haas.

Maud de Reu en Webron volgden in beide proeven als tweede, in de tweede proef deelde het duo die plek met Maud Haarhuis en Baron. “Maud de Reu reed met Webron hele correcte proeven. Zij hadden een super mooie draftour en Webron was heel correct in de aanleuning. In de stap zaten een paar dingetjes maar desalniettemin reed ze hele nette scores. Ook Maud Haarhuis reed met Baron fijne proeven.”

Uitslag KNHS Para Dressuur Trophy, Tolbert:

Grade I, II, III, Grand Prix A

1 Annemarieke Nobel (Schoonloo), Doo Schufro (v. Doolittle) 77,014%

2 Maud de Reu (Zwolle), Webron (v. Sir Sinclair) 72,333%

3 Maud Haarhuis (Harbrinkhoek), Baron (v. Painted Back) 69,556%

Grade I, II, III, Grand Prix B

1 Annemarieke Nobel (Schoonloo), Doo Schufro (v. Doolittle) 76,111%

2 e.a. Maud de Reu (Zwolle), Webron (v. Sir Sinclair) 72,056%

2 e.a. Maud Haarhuis (Harbrinkhoek), Baron (v. Painted Back) 72,056%

Grade IV en V, Grand Prix A

1 Melissa Janssen (Brunssum), Royal Rubinstein (v. Rubin Royal) 70,648%

2 Lotje Kao (Giethmen), Jutte (v. onbekend) 64,530%

3 Joyce Schuchhard (Amsterdam), Hustler (v. Florencio) 62,546%

Grade IV en V, Grand Prix B

1 Melissa Janssen (Brunssum), Royal Rubinstein (v. Rubin Royal) 71,802%

2 Joyce Schuchhard (Amsterdam), Hustler (v. Florencio) 63,604%

3 Lotje Kao (Giethmen), Jutte (v. onbekend) 62,412%

De KNHS Para Dressuur Trophy heeft als belangrijkste doel het stimuleren van het aangepast sporten dressuur, zowel in de breedte als in de topsport. De selectiewedstrijden komen in aanmerking voor kadervorming. De KNHS Para Dressuur Trophy bestaat uit meerdere selectiewedstrijden, twee kwalificatiewedstrijden (op CDI Kronenberg en Jumping Amsterdam) en wordt afgesloten met een finale op The Dutch Masters.

Bron: KNHS