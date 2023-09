Annemarieke Nobel en Melissa Janssen winnen KNHS Para Dressuur Trophy Almelo

De KNHS Para-dressuur Trophy 2023/2024 is zaterdag van start gegaan in Almelo. In deze eerste competitiewedstrijd waren Annemarieke Nobel en Melissa Janssen de grote winnaressen. Nobel won beide proeven in de gecombineerde Grade I, II en III. Diezelfde prestatie leverde Janssen in de gecombineerde Grade IV en V.

Annemarieke Nobel, die uitkomt in Grade I, reed Doo Schufro naar de winnende scores van 73,854% en 72,188%. “Ik ben natuurlijk dik tevreden en heel erg blij. Maar zelf vond ik dat het een beetje moeizaam ging, mede doordat ik zelf moest losrijden. De eerste proef was netjes, braaf en ontspannen maar kon wat beter en actiever. Maar oké, goed is goed”, vertelt Nobel lachend. “De tweede proef wilde ik graag wat actiever rijden maar zeker in de middenstap valt het dan niet mee om de aanleuning constant te houden. Daardoor werd het net een beetje slordiger.”

Veel aanwijzingen

De proeven werden beoordeeld door Thea Vermunt-Ederveen en het Duitse FEI-jurylid Marco Orsini. “Ik vond het harstikke leuk dat Orsini er was, hij is een van de bigshots van de internationale juryleden en op zijn kompas kan je heel goed varen. Hij geeft altijd veel aanwijzingen en ook bij hoge cijfers licht hij toe hoe je van een zeven een acht kan maken en van een acht een negen. Echt heel leuk dat Orsini naar Almelo was gekomen.”

Beste jongetje van de klas

Nobel, die afgelopen mei ook op het podium stond op het NK Paradressuur, gaat zich nu richten op de verdere competitiewedstrijden van de KNHS Para Dressuur Trophy en internationale wedstrijden. “Ik ga proberen met wat meer activiteit te rijden en dat het allemaal wat vloeiender gaat. Dúx kan dat ook wel”, looft Nobel haar Doo Schufro die ze de roepnaam Dúx gaf.

“Dat betekent in het IJslands ‘beste jongetje van de klas’ en dat is hij ten voeten uit. En hij luistert er ook perfect naar. Er zijn best veel wedstrijden dicht achter elkaar en we gaan een planning maken. Dit was in ieder geval een goede kickoff.” Ook Loes Cevaal en Maud Haarhuis leverden constante prestaties. Cevaal reed haar Happy Hero II twee keer naar de tweede plaats en Haarhuis bezette met Baron in beide proeven de derde plek.

Melissa Janssen pakt dubbel

In de combineerde Grade IV en V pakte Melissa Janssen de dubbel. De amazone, die uitkomt in Grade IV, reed Royal Rubinstein in beide proeven naar scores boven de 70 procent. Sandy van der Salm sloot met Ghadir van de Meerhoeve twee keer aan op de tweede plaats en de derde plaatsen gingen Sylvie Rikkers met Don Diablo en Lotje Kao met Jutte.

Uitslag KNHS Para Dressuur Trophy, Almelo:

Grade IV en V landenproef

1 Melissa Janssen met Royal Rubinstein (v. Rubin Royal) 70,764%

2 Sandy van der Salm met Ghadir van de Meerhoeve (v. Desperado) 68,846%

3 Sylvie Rikkers met Don Diablo (v. Spielberg) 68,397%

Grade IV en V individuele proef

1 Melissa Janssen met Royal Rubinstein (v. Rubin Royal) 70,473%

2 Sandy van der Salm met Ghadir van de Meerhoeve (v. Desperado) 68,882%

3 Lotje Kao met Jutte (v. onbekend) 64,211%

Grade I, II, III landenproef

1 Annemarieke Nobel met Doo Schufro (v. Doolittle) 73,854%

2 Loes Cevaal met Happy Hero II (v. Hohenstein) 71,293%

3 Maud Haarhuis met Baron (v. Painted Black) 70,583%

Grade I, II en III individuele proef

1 Annemarieke Nobel met Doo Schufro (v. Doolittle) 72,188%

2 Loes Cevaal met Happy Hero II (v. Hohenstein) 71,750%

3 Maud Haarhuis met Baron (v. Painted Black) 71,167%

Bron: KNHS