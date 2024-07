Annemarieke Nobel met ruim 75% tweede in Deurne

Op de laatste observatiewedstrijd voor de Paralympische Spelen dit weekend in Deurne reden Annemarieke Nobel en Doo Schufro (v. Doolittle) vrijdag met 74,028% naar de derde plaats in Grade I. Vandaag ging daar ruim een procent bovenop en werd het duo met 75,139% tweede. Samen met de sterke prestaties op de eerste twee observaties (NK en Kronenberg) lijkt het debuut op een internationaal kampioenschap voor Nobel in zicht te komen.

De score van 75,139% in de Grand Prix B is geen persoonlijk record voor Annemarieke Nobel. Eerder scoorde de amazone in deze proef al boven de 76% (vorig jaar december 76,597% in Genemuiden en 76,042% afgelopen april in Waregem). In de Grand Prix A was er zelfs al een score van 77,625%, eveneens behaald in Genemuiden.

Snikus weer bovenaan

De zege in de Grand Prix B van vandaag was voor Rihards Snikus. De ervaren kampioenschapsruiter uit Letland scoorde met King of the Dance (v. Kadilak LS) 77,847%. Dat betekent een tweede zege op rij voor de combinatie die vrijdag ook al de Grand Prix A won (76,597%).

Benzinger op drie

De derde plek werd bezet door de Duitse Martina Benzinger, die vrijdag tweede werd. Haar proef van vandaag met Nautika (v. Pluto Darina) werd beloond met 73,958%.

Uitslag

Bron: Horses.nl