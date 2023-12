Annemarieke Nobel wint opnieuw in KNHS Para Dressuur Trophy: ‘Hier kan je alleen maar van dromen’

Annemarieke Nobel is goed op dreef met Doo Schufro (v. Doolittle). De combinatie won dit seizoen al alle eerdere selectiewedstrijden van de KNHS Para Dressuur Trophy in de gecombineerde Grade I, II en III en voegden daar zondag in Hellendoorn nog een dubbele zege aan toe. In de gecombineerde Grade IV en V mocht Sanne Voets met Demantur RS2 N.O.P. (v. Vivaldi) een dubbele overwinning aan haar palmares toevoegen.

Naast haar overwinningen in de selectiewedstrijden was er eerder deze maand een hattrick op CPEDI Genemuiden, met in alle drie de proeven een nieuw PR. “Echt zo leuk. Ik wist al langer dat het erin zat, maar het kwam er nooit uit. Dan was er dit en dan weer dat”, vertelt Nobel. De laatste maanden heeft ze de goede flow te pakken. “Dat komt ook doordat ik veel meer vertrouwen voel door de samenwerking die ik heb met een vaste ploeg. Ik heb thuis een hele goede trainer aan Merieke Voorneveld en train om de wek bij bondscoach Joyce van Rooijen-Heuitink. Als Merieke kan gaat ze mee op wedstrijd en anders gaat Neel Schakel mee. Dit is echt een gouden team geworden.”

Pieken op het juiste moment

In Hellendoorn won ze de eerste proef met 78,438% en de tweede proef met 80,313%. “De eerste proef had iets actiever gemogen, maar was denk ik wel heel harmonieus. In de tweede had ik iets meer activiteit en ging het helemaal geweldig. Hier kan je alleen maar van dromen. En ik heb nog steeds het idee dat het nóg beter kan.” Voor de amazone was het een prachtige afsluiting van het seizoen. “Ik hoop dat ik dit vol kan houden en op het juiste moment kan pieken. Ik wil best een keer naar de Paralympische Spelen en ben tot op het bot gemotiveerd.”

Top drie

In de eerste proef volgde Maud de Reu met Webron (v. Sir Sinclair) op de tweede plaats met 71,500%. Aniek Verploegh met Corneille (v. Camorkus) en Loes Cevaal met Happy Hero II (v. Hohenstein) reden exact dezelfde score van 71,207% bijeen en deelden de derde plaats. In de tweede proef klom Aniek Verploegh met 69,750% op naar de tweede plaats en werd Maud de Reu derde met 69,083%.

Grade IV en V

In de gecombineerde Grade IV en V won Sanne Voets beide proeven. In de eerste reed ze Demantur RS2 N.O.P. (v. Vivaldi) naar 73,958%, in de tweede naar 74,865%. De amazone werd op de hielen gezeten door gouden team-collega Frank Hosmar. Met Alphaville N.O.P. (v. Sandreo) scoorde hij 73,077% en 74,145% en mocht twee keer de tweede prijs in ontvangst nemen. Ook op de derde plaats stond twee keer dezelfde combinatie: Sandra Jeuken met Elvira Oase (v. Sir Oldenburg) met 66,528% en 64,865%.

Bron: Persbericht