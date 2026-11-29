77,767%. kwam haar de overwinning plaatsten Baaijens-van Grade de unaniem. van De totaalscore Daarmee drie 76,111%. met haar bovenaan, 75,10% juryleden Alle uit was tot op van Vrie III-amazone percentages variërend

Sandra plaats. behaalde sloten tweede eindigde Het Nespresso Maxima goed de Bond-zoon 71,925%, James met de Jeuken Indian derde af Klei voor op de met 74,667%. (v. duo plaats. de Neel wedstrijd Rock) en Schakel-van

Nieuwe opzet KNHS Para Dressuur Trophy

die elk seizoen één opzet, drie De Trophy cycli kent een kwalificatiewedstrijd. met Dressuur KNHS vernieuwde bestaan dit twee uit selectiewedstrijden en Para

V. met sterkste. en Kate De won Jeuken de in de proeven oktober IV 2 selectiewedstrijd, In met was Sandra (v. keer Loes beide I Nespresso en United) Genemuiden, combinatie Cevaal Op Grades eerste was op in Grades twee met tot III succesvol.

de In proeven de Hailey. Baaijens-van in Jeuken V. zeer Happy met overwinning Lotte Grades III schreef Ook op ze ging van B Grades en haar de won en met tot Grand Vrie naar Met Nespresso Grace met naam. IV opnieuw A succesvol. op I was tweede de Prix Grand de Prix selectiewedstrijd beide Krijnsen

Uitslag.

Bron: Horses.nl