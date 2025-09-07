Britney de Jong bemachtigt zilver in kür op muziek Grade V

Britney de Jong kreeg zojuist wederom het zilver omgehangen in de Grade V kür op muziek. De amazone stuurde Caramba N.O.P. (v. Tuschinski) naar 76.490%, waarmee ze ruim een procent achter bleef op de Duitse Regine Mispelkamp. Het podium werd compleet gemaakt door Lena Malmström.

Regine Mispelkamp werd door bijna alle juryleden (behalve het jurylid bij C, Jeanette Wolfs) aan kop geplaatst. In het zadel van de 10-jarige Pramwaldhof’s Bayala scoorde ze 77.700%. Hiermee bleef de Duitse amazone voor op Britney de Jong en Caramba N.O.P. De Jong maakte deze week haar debuut op een Europees Kampioenschap en behaalde eerder deze week ook al zilver. Vandaag liet de combinatie een score van 76.490% noteren. Het brons ging naar de Zweedse Lena Malmström. Zij scoorde met Fabulous Fidelie 75.615%.

Tevreden

De Jong berustte dit keer in het ‘verlies’ van de Duitse amazone, want was nu wel tevreden over de verrichting van haar trouwe Caramba: “Ik was heel blij met hoe hij liep. Er waren nog best wat kleine dingen, maar wel meer hoogtepunten, waaronder de appuyementen. Ik vond het een fantastisch mooie week en het was echt heel bijzonder om dit zo in eigen land mee te maken.”

Bron: Horses.nl