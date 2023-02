Britney de Jong, Loes Cevaal en Maud de Reu bovenaan bij KNHS Para Dressuur Trophy Udenhout

De vijfde en laatste competitiewedstrijd van de KNHS Para Dressuur Trophy van dit seizoen werd zaterdag in Udenhout verreden. Daarbij werd niet alleen gestreden om een ticket voor de kwalificatiewedstrijd op het prestigieuze concours The Dutch Masters maar ook om een startplek in de finale later dit jaar. Britney de Jong sloeg in Udenhout een dubbelslag. Met Fleetwood Mac (v. Zizi Top) stond ze in beide proeven van de gecombineerde Grade IV en V bovenaan. In de gecombineerde Grade I, II en III gingen de overwinningen naar Loes Cevaal met Happy Hero II (v. Hohenstein) en Maud de Reu met Webron (v. Sir Sinclair).

De Jong reed de eerdere competitiewedstrijden van de KNHS Para Dressuur Trophy met Caramba (v. Tuschinski) en had vorige week in Schijndel en ook zaterdag in Udenhout haar ‘tweede’ paard Fleetwood Mac meegenomen. “Vorige week in Schijndel ging Fleet sinds lange tijd voor het eerst weer de ring in. Hij is het afgelopen half jaar heel veel vooruit gegaan en ik denk dat we het gevoel van thuis redelijk vast konden houden in de ring”, vertelt De Jong enthousiast. “We hadden geen grote fouten maar wat kleine dingetjes die er nog uit moeten. De afwerking kan nog wat beter maar ik ben heel blij met Fleet.”

Goede leerschool



Met Caramba reed De Jong vorige maand de kwalificatiewedstrijd op Jumping Amsterdam en het ziet er naar uit dat ze met Fleetwood Mac naar The Dutch Masters in Den Bosch mag. “Jumping was heel leuk om te rijden, echt een hele mooie wedstrijd. En Brabant lijkt me ook heel mooi. In zo’n baan rijden zou voor Fleet een goede leerschool zijn.”

Doha en EK-observaties



Maar eerst gaat de amazone met Fleetwood Mac naar het internationale concours in Doha. “Daarvoor was dit een mooi oefenrondje en hopelijk hebben we in Doha de rommeltjes eruit. Dat is het eerste doel en daarna ga ik me verder richten op de observaties voor het EK.”

Loes Cevaal en Maud de Reu



In de landenproef van de gecombineerde Grade I, II en III waren Loes Cevaal en Maud de Reu aan elkaar gewaagd, die beiden boven de 75% scoorden. De overwinning ging naar Cevaal en De Reu volgde als tweede. In de individuele proef, waarin Cevaal niet aan de start kwam, mocht De Reu de eerste prijs in ontvangst nemen. In deze proef reed ze Webron met dik vier procent voorsprong naar de zege.

Uitslag KNHS Para Dressuur Trophy, Udenhout:



Grade IV en V landenproef

1 Britney de Jong (Utrecht), Fleetwood Mac (v. Zizi Top) 73,372%

2 Sandra Jeuken (De Mortel), Grando (v. Jazz) 69,563%

3 Wendy Sies, Bravour (v. Furst Heinrich) 67,616%

Grade IV en V individuele proef

1 Britney de Jong (Utrecht), Fleetwood Mac (v. Zizi Top) 71,369%

2 Sandra Jeuken (De Mortel), Grando (v. Jazz) 70,427%

3 Wendy Sies, Bravour (v. Furst Heinrich) 65,952%

Grade I, II en III landenproef

1 Loes Cevaal (Holten), Happy Hero II (v. Hohenstein) 75,530%

2 Maud de Reu (Zwolle), Webron (v. Sir Sinclair) 75,368%

3 Yvette Overgoor (Borculo), Alexander (v. Rubels) 73,015%

Grade I, II en III individuele proef

1 Maud de Reu (Zwolle), Webron (v. Sir Sinclair) 76,471%

2 Yvette Overgoor (Borculo), Alexander (v. Rubels) 71,838%

De KNHS Para Dressuur Trophy heeft als belangrijkste doel het stimuleren van het aangepast sporten dressuur, zowel in de breedte als in de topsport. De selectiewedstrijden komen in aanmerking voor kadervorming. De KNHS Para Dressuur Trophy bestaat uit meerdere selectiewedstrijden, twee kwalificatiewedstrijden (op Jumping Amsterdam en The Dutch Masters) en wordt afgesloten met een finale.

Bron: Persbericht KNHS