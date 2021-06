Brits Paralympisch kampioen Gentleman overleden

Para-dressuurruiter Sir Lee Pearson heeft afscheid genomen van Gentleman (Gullit x Weltruhm). De Duits-gefokte ruin is twintig jaar oud geworden. Pearson en Gentleman wonnen in 2008 goud op de Paralympische Spelen in Beijing, het jaar daarna goud op de Europese kampioenschappen in Kristiansand en nog een jaar later goud op de Wereldruiterspelen in Lexington.

In 2012 maakten Pearson en Gentleman deel uit van het Britse team dat aan start kwam op de Paralympische Spelen in Londen. Daar leverden ze een belangrijke bijdrage aan het teamgoud en veroverden daarnaast zilver in de individuele proef en brons in de Kür.

Meer uitgegeven dan verwacht

Pearson ontdekte Gentleman op zesjarige leeftijd. “Ik ging naar Duitsland, op zoek naar een paard dat gelijk met Blue Circle Boy op kon gaan. Gentleman had een soepele draf, een enorme galop en hij gaf me het meest fantastische gevoel. Nadat ik meer had uitgegeven dan ik in de eerste instantie in gedachten had, nam ik hem mee naar huis.”

Gevoel voor humor

“Hij had veel gevoel voor humor. Op concours gaf hij me het gevoel dat hij ieder moment stout kon zijn, maar hij vond het juist geweldig om aan wedstrijden deel te nemen. Hij liet me nooit in de steek.” De ruin bracht de laatste vijf jaar van zijn pensioen door in Northamptonshire.

Bron: British Dressage