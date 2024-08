Britse para-dressuurruiter Sir Lee Pearson geschorst, onderzoek loopt

Sir Lee Pearson heeft niet deelgenomen aan het selectietraject richting de Paralympische Spelen, omdat hij is geschorst vanwege een lopend onderzoek naar zijn gedrag. De para-dressuurruiter werd door de koningin uitgeroepen tot 'Sir', was in 2016 vlaggendrager van Team Groot-Brittannië en is met maarliefst veertien gouden medailles één van de meest succesvolle paralympiërs van Groot-Brittannië.

Pearson heeft sinds maart 2023 geen wedstrijden meer gereden. Volgens The Guardian heeft zijn schorsing niets te maken met paardenwelzijn en wil Pearson ook geen commentaar geven op de gebeurtenissen.

Officiële verklaring

In een officiële verklaring bevestigen de twee verantwoordelijke bonden de schorsing, die van kracht is tot het onderzoek is afgerond. Verder wordt er nergens op ingegaan: “British Equestrian en British Dressage zijn zich bewust van de zorgen en beschuldigingen die naar voren zijn gekomen in verband met een persoon binnen de dressuurgemeenschap. In overeenstemming met onze eigen regels wordt de zaak actief onderzocht en wordt de persoon door beide organisaties geschorst terwijl dit onderzoek plaatsvindt. Op dit moment zullen we verder geen commentaar geven.”

Ongekende palmares

Sir Lee Pearson won tussen 2000 en 2021 veertien gouden medailles op de Paralympische Spelen voor zijn geboorteland Groot-Brittannië, werd veertien keer Wereldkampioen en vijf keer Europees kampioen. Hiermee is hij één van de meest succesvolle paralympiërs in Groot-Brittannië.

Bron: St.Georg/The Guardian