WK-brons met gouden randje voor Frank Hosmar: ‘Wie had dit verwacht?’

Luid gejuich van de Nederlandse equipe markeert het einde van de Grade V-proef van Frank Hosmar op het WK in Herning. Terecht, want wat een fijn optreden zonder noemenswaardige fouten. Hij wordt beloond met de bronzen plak, maar wel één met een gouden randje na het diepe dal waar Alphaville N.O.P. (v. Sandreo) is uitgeklauterd: “Wie had dit verwacht?!”

Frank Hosmar en Alphaville leken zelfs op weg naar zilver, maar moesten uiteindelijk genoegen nemen met brons. De eindscore van 75,256% kon op twee honderdsten na niet tippen aan Sophie Wells met Don Cara M voor Groot-Brittannië. Michèle George kon met Best of 8 (v. Bonifatius) de Belgische vlag het hoogst doen rijzen.

Terugkeer Alphaville

De pret was er voor Frank Hosmar echter niet minder om. “Ik ben super blij, wie had dit verwacht? Alphaville is ontzettend ziek geweest en de dierenartsen konden slechts gissen naar de oorzaak. Ik heb meermaals tot midden in de nacht bij stal gezeten om maar wat brokjes bij hem naar binnen te krijgen, want hij werd verschrikkelijk mager. Uiteindelijk zijn we homeopathische weg ingeslagen en nou ja, zie hier het resultaat!”

Mikken en hopen

“Dit is tot nu toe de beste score van dit seizoen. De gehele proef ging goed, er was geen moment in de ring dat ik dacht ‘nou, dit kon beter’. Misschien mocht het hier en daar nog lichtvoetiger, maar ik heb er van tevoren te lang opgezeten. Het is stiekem best warm en ik had achteraf iets langer moeten stappen. Bij binnenkomen zag ik door de zon zelfs niet meer, dus moest even mikken en hopen dat ik goed zat”, lacht de ruiter breeduit.

Op naar zaterdag

Zijn tweede proef, die telt voor de landenwedstrijd, staat op het programma van zaterdag. “Nou, dan moeten we vooraf maar even korter losrijden. Die proef is technischer en dat past mij net iets beter, dus op naar zaterdag!”

